中共發動「正義使命」圍台軍演！吳思瑤酸「邪惡任務」：藍白是最大幫兇

中共解放軍東部戰區今（29日）以嚴重警告所謂「台獨」分裂勢力和「外部干涉勢力」為藉口，宣布對台舉行「正義使命-2025」圍台軍演。民進黨政策會執行長吳思瑤痛批，解放軍擾台軍演絕非「正義使命」，而是「邪惡任務」，中共之所以對台如此軟土深掘，正是因為有藍白撐腰、裡應外合，中國對台文攻武嚇，藍白就是最大的幫兇。

吳思瑤指出，解放軍擾台軍演絕非「正義使命」，而是「邪惡任務」。台北市長蔣萬安只會譴責空氣，因為連中國兩字都不敢提；國民黨主席鄭麗文不罵共產黨，反批民進黨；民眾黨主席黃國昌不去控訴中國國家主席習近平，反要控告總統賴清德。

吳思瑤認為，中共之所以對台如此軟土深掘，正是因為有藍白撐腰、裡應外合，中共要的就是台灣不團結，而中國對台文攻武嚇，藍白就是最大的幫兇。

