中共發射27枚火箭彈 國軍能事前掌握落彈點？國防部：壞人才能選要在哪邊做壞事

中共「正義使命-2025」軍演今（30）日進入第二天，解放軍也在上午及下午共發射27枚火箭彈，其中甚至落彈點進入我24海浬，對於國防部是否能事前掌握落彈點？國防部表示，壞人要做壞事，是他來選擇要在哪邊呈現出這個畫面。

國防部情報次長謝日升中將指出，此次實彈演習，尤其是下午偵獲的落彈點確實比較接近台灣，並在24浬內，相較過往更接近，這是事實。他指出，中共射擊2波次，第1波次為上午9時從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

對於國軍是否能夠事前掌握落彈點？謝日升回應，是中共選擇他自己要打的位置，不是我們，所以壞人要做壞事，是他來選擇要在哪邊呈現出這個畫面，沒有辦法說大概會落在哪，只能在周圍把兵力與所有系統通通都備便，盡可能地掌握。

謝日升說，關於彈落點，國防部運用各類系統來做彈著點比對，這的確要有一段時間，還要說明的是，飛彈的飛行速度非常地快，在各種系統交叉比對之下，會得到一個比較精確的位置。

謝日升強調，之所以要用「比較」這個詞，是因為除非如中共微博的畫面，是他們早就已經計劃好要打那個位置，所以可以拍到落彈點；而中共宣告的操演區禁止所有的航空器跟船舶進入，在相同時間，共艦又在我24海浬周圍進行襲擾，這一來一往之間，我們沒有多餘的心力去顧慮，這是中共刻意要造成的事實。

至於這次軍演規模，謝日升表示，兵力的部分並不必然是最大的，但是演習規模一次比一次大，而且就劃在我們家門口，想要傳遞的訊息非常明顯，把台海視為它的內水，這個是它主要想宣達的訊息。

謝日升也批評，如果要問說中國有達到什麼樣的效益，「反感」可能是比較客氣的一種說法，因為到家門口侵門踏戶這件事情，相信各位沒有人願意見到。

