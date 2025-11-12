中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府的作為。
央視發布消息，稱對沈伯洋發布全球通緝令。賴清德昨天對此事表示，中國對台灣並沒有管轄權，且沈伯洋並沒有任何違法。他非常期待韓國瑜站出來，維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」
黃國昌今天上午接受媒體聯訪，被問及如何看待賴清德總統喊話韓國瑜共同聲援沈伯洋，黃國昌表示，中國當然無權恣意抓捕，或是通緝任何的台灣公民，發生這樣的事情，政府應有積極的作為；但讓人遺憾的是，看不到民進黨政府有任何具體作為，彷彿未來若有任何台灣公民遭到如此對待時，賴總統唯一能展現的就是拜託韓國瑜幫忙，看了真是不勝唏噓。
黃國昌表示，保護每一名公民，是政府責無旁貸的責任，但民進黨政府除了喊口號，在自己土地上找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，相信看在很多台灣人眼中，都會覺得很難過。
（責任主編：莊儱宇）
