中共發狠！解放軍不只雷達照射日本自衛隊戰機 連24天帶槍砲「繞境」釣魚台海域

中國對日本的緊張關係再升級！除了解放軍故意使用「雷達照射」鎖定日本自衛隊戰機，現在日方也公布，中共連續24日開海警船來「繞境」釣魚台海域，且船上相信配有槍砲彈藥，威嚇日本的意味濃厚。

日方日前指控，稱中國海軍「遼寧號」航空母艦的殲-15（J-15）艦載戰機，6日在沖繩附近的國際水域上空，兩度使用雷達鎖定日本自衛隊F-15戰機。儘管這起事件未造成人員受傷或機體損壞，日方認為這起事件相當嚴重，日本防衛省大臣小泉進次郎與日本首相高市早苗都相繼發言，對中方抗議。

在軍事規則中，這種讓戰機使用雷達鎖定目標的「火控」，通常是發射飛彈或開火前的最後步驟，用於引導武器攻擊。因此該向行為，往往被視為極具敵意，甚至構成攻擊前兆的行為。日本政府今（8日）宣布，已召見中國駐日大使吳江浩，對中方進行嚴正抗議。

除此之外，日方今也指出，再度偵測到中國派出4艘海警船，於今日在沖繩縣石垣島附近的尖閣諸島（我稱釣魚台列島）領海外側的連接水域活動。日方還指出，相信中國的海警船上有配置槍砲彈藥，威嚇意味濃厚，而這也是中共連續24日派出海警船在該水域活動。



