中共發言人4字說漏嘴？網質疑鄭麗文「與中共同步」

歸化日本國籍、出身中國的知名反共評論家石平，去（2025）年成功當選日本參議員後遭中共制裁，他在中國境內的財產全被凍結，他本人及其家人也被禁止入境中國。而在2025年的最後一天，石平大動作在社群宣布訪台，並稱要藉此證明「台灣並非中國的一部分，是主權獨立的國家」。中國外交部發言人林劍日前在例行記者會上被提問到此事瞬間跳腳，他當眾「卡住」，隨後硬回「不值一評」4字的超尬場面流出，讓部分中國網友都看笑了。

中國外交部2025年12月31日召開例行記者會，期間中方發言人林劍被日本東京電視台記者提問有關日參議員石平表態2026年要訪問台灣，且強硬表明此舉有兩個目的，其一是就台海局勢與台日防衛合作交換意見；其二就是以實際行動證明，儘管被中國禁止入境，他仍能正常赴台，藉此凸顯台灣並非中國的一部分，而是主權獨立的國家。

面對日本記者的提問，中國外交部發言人林劍嘴角微張說不出話，愣了兩秒後才脫口回應「這種敗類的醜惡言行不值一評」，而這也是中國外交部在公開記者會上首度使用「敗類」一字。相關畫面隨後在社群平台X引發討論，不少網友看完開酸「講不過就罵敗類很中國」，更有台灣網友留言笑虧「笑死跟藍白政客一樣問A答B」、「就跟鄭麗文聽到明居正老師一樣！」、「鄭麗文在前幾天也是這麼說明居正老師的她說『不值一提』中國國民黨跟中國共產黨sync（同步）了！」、「中國的國民黨鄭麗文黨主席和中國的外交部面對無法回應的問題，回覆如出一轍『這⋯不值得一提』」。

據了解，石平出生於中國四川，赴日留學的他在1989年六四天安門事件爆發時，發布「與中國的精神的訣別」一文，此後便未再返回中國並於2007年取得日本籍。他2025年在日本參議院第27屆改選，以新人之姿擊敗立場親中、歸化日本22年的中國人吉永藍，成功當選日本參議員。





出身中國的評論家石平（右）2025年擊敗歸化日本籍22年的中國人吉永藍（左），成功當選日本參議員。（圖／翻攝自X）





