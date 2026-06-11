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政治中心／綜合報導

中國滲透台灣無所不在，有家長發文抱怨，孩子的幼兒園畢業典禮表演歌曲，竟然是慶祝中共建黨百年的"把未來點亮"，陸委會證實，一個多月前確實曾接獲台北市某公立幼兒園家長投訴，已轉請台北市教育局處理。

中共百年黨慶歌入侵校園 陸委會：在台北市某公幼

有家長po文抱怨就讀幼兒園的孩子回家表示要練習表演歌曲 但家長一查發現竟是中共百年黨慶歌曲（圖／民視新聞）央視節目：「我看見一道光把黎明點亮。」

抒情節奏搭配溫柔女聲，央視節目多次播出，這首在2021年61兒童節發行的"把未來點亮"，慶祝中共建黨百年，歌頌中共的洗腦歌曲，現在竟悄悄入侵台灣幼兒園，有家長PO文抱怨，「孩子回家說要練習這首歌，畢業典禮要表演，一查整個傻眼，唱這種歌真的好嗎？」擔憂被洗腦，底下留言，也釣出不少家長分享，像是黑桃A、雪龍吟，也都常被幼兒園用做教唱題材、教育幼兒。

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台中市議員（民）陳淑華：「聽過許多家長反映，特別在幼兒園階段很容易發生這樣的狀況，擷取歌曲的時候，一定要多加查察。」

立委（民）張雅琳：「單從歌詞來看，老師也許難以辨識，這也反映了，我們的流行文化、音樂產業還要更努力，我們應該要產出更多適合老師在畢業季、適合運用在幼兒園情境的歌曲。」

中共百年黨慶歌入侵校園 陸委會：在台北市某公幼

有幼兒園畢業表演歌曲是中共百年黨慶歌 陸委會證實一個多月前有接獲台北市某公幼家長檢舉（圖／民視新聞）央視節目：「有你就有溫暖有甜蜜的夢想。」

光以歌詞，看似平凡溫馨的內容，但實際上歌曲中的"你"代表的正是中共，陸委會證實，一個多月前就接獲投訴。

陸委會副主委梁文傑：「這個是台北市的公立幼兒園，從陸委會角度來講，我們就請教育部，轉台北市教育局，去了解處理，但是目前我們並沒有得到具體答案，一般的幼兒園老師，我不相信他們會知道啦，所以我們在這邊也不責怪幼兒園老師，但是只要民眾有檢舉，或是家長對於這些歌詞有疑慮的話，幼兒園方面就應該比較虛心地處理。」

東海大學政治系教授林子立：「台灣這麼自由開放的風氣之下，事實上用音樂來滲透我們對中國的看法，其實是相對容易的，洞悉了中共的這些做法之後呢，我們在教育上面，要更為謹慎小心。」

中共百年黨慶歌入侵校園 陸委會：在台北市某公幼

針對中共百年黨慶歌入侵校園 梁文傑表示不責怪老師但若接獲檢舉校方應虛心處理（圖／民視新聞）中共慣用的音樂滲透手法，神不知鬼不覺進入校園，就怕孩子心智尚未成熟，無意間成為被統戰對象。

原文出處：中共百年黨慶歌入侵校園 陸委會：在台北市某公幼

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