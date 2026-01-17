中共監偵無人機闖東沙領空 國防部譴責：嚴重破壞區域和平

國防部譴責共軍無人機闖東沙島領空的行為。(資料畫面)

國防部指出，今（17日）凌晨偵獲1架中共監偵無人機，於凌晨5時44分進入東沙島領空，國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒，經過國際頻道廣播、警告，於凌晨5時48分脫離。國防部嚴正譴責，中共軍隊此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，也違反國際法規範。

國防部透過新聞稿說明，今（17日）上午凌晨偵獲1架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並於凌晨5時41分接近東沙，國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。而中共無人機於凌晨5時44分，直接進入東沙島領空，高度位於東沙守軍防空武器射程外，經國際頻道廣播、警告後，於凌晨5時48分脫離。

國防部發言人孫立方中將嚴正表示，中共軍隊此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢必受到譴責，而國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨（16日）上午6時25分至下午11時35分，在北部空域偵獲中共軍隊主戰機、輔戰機、直升機及無人機共計25架次，其中6架次逾越中線；今（17日）上午4時5分至4時15分，則在西南空域偵獲無人機1架次。





