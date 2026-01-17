中共監偵無人機闖東沙領空 我軍廣播警告驅離

我國位在南海的東沙島，具有重要的戰略價值，遭到中共盯上。國防部17日發布，偵獲中共監偵無人機，一早進入台灣西南空域，凌晨5時44分首度進入東沙島領空，升高緊張情勢，也符合國軍第一擊條件，沒想到，中共無人機飛行高度位在我軍防空武器射程外，我方只能透過廣播警告，無人機在4分鐘後才脫離。

國防部副發言人喬福駿表示，「經我方以國際頻道廣播警告，在5點48分時脫離，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定。」

國軍痛批共軍高度挑釁，違反國際法規範，勢必受到譴責。至於中共無人機近年襲擾金門、馬祖等外離島，軍方祭出反制，要部署反無人機系統，但這次中共無人機罕見直闖東沙島領空，外界解讀，中共操作灰色地帶襲擾，對台極限施壓。

民進黨立委陳冠廷認為，「包含反制無人載具的能力必須要具備，或是增加我們無人載具，這種情偵蒐的能力，或者是反制的能力，我想這都是我們必須再跟在野黨好好的來去磋商。」

國防部沒有公布中共無人機飛行高度，也引起關注。學者不排除，中共派出能遠程航行的BZK-005或是TB-001，這類無人機具備偵打一體，可發動突襲，我方不得不提高警覺。

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，「如果地面上有這樣的部署部隊，它可能不具備這種中高度防空能力的話，那對於這樣的部署，其實是一個非常大的威脅，有這個多餘的防空系統的話，這個可能在那邊加強配置，或者說也許海軍增加派遣，具有這個防空偵測能力的艦艇，強化在這邊的巡邏。」

中共擾台不只這一樁，國防部同一天偵獲共軍襲擾台灣本島，掌握共機26架次，結合共艦8艘、公務船1艘現蹤台海，另外，中共清晨發射運載火箭，經過我防空識別區，國軍嚴密應處。