中共真的會打？綠委認了「沿台灣海岸線建5軍事據點」 怒轟鄭麗文

總統賴清德日前震撼公布在《華盛頓郵報》的投書，霸氣表態政府將為提升台灣國防，提出「史無前例」的400億美元（約台幣1.25兆）特別預算案，彰顯捍衛民主及國家安全、阻卻中國入侵的決心。然而，在野黨竟群起表達反對及疑慮，藍營主席鄭麗文甚至帶頭批評「寅吃卯糧」、甚至還酸，賴這麼想當「東亞澤倫斯基（烏克蘭總統）」？對此，民進黨立委林楚茵則反問，鄭到底幫誰站台？為何總是替侵略者背書？

面對鄭麗文的謬稱，林楚茵直接曬證據打臉，直言說：「數字會說話，衛星圖騙不了人！陸委會最新季報證實，中共根本沒要跟你和平，衛星圖清楚拍到，共軍在東部沿海，已大規模擴建5大軍事據點！」。林楚茵指出，這5據點包括：上海浦東海軍基地、浙江樂清灣海軍設施、福州長樂國際機場、廈門大嶝島翔安國際機場、漳浦直升機基地。

因此，她也怒問說，共軍已經明目張膽朝台灣蓋基地，國民黨現在卻嫌「保命錢」太貴？林強調，從北到南，沿著台灣海岸線部署，這些基地當然是衝著台灣來的！「但當敵人在家門口磨刀霍霍，鄭麗文卻批1.25兆國防特別預算『寅吃卯糧』、換不來安全？國民黨不要當『中共傳聲筒』、又『偷換概念』嚇唬民眾！」，她說。

林楚茵續指，1.25兆國防特別預算，其實還是「分8年編列」、平均1年僅1562.5億，保衛國家的必要投資，為何嫌貴？她更說，反觀藍白陣營隨便一花、一挖，掏走的錢都比這筆預算更多。林楚茵舉例道，在野黨為了辦無效力的核三公投，聯手花掉11億；亂修財劃法，無理由重北輕南，企圖挖走4676億；急推「不在籍投票」，不僅有資安疑慮，更恐衍生龐大花費。

因此她再次怒問，藍營亂花國庫錢毫不手軟，救命錢卻斤斤計較？「國民黨要搞清楚因果關係，台海威脅源於中國的侵略野心，而非台灣的自我防衛；鄭麗文棄械求和的鴕鳥心態，若賠掉台灣的自由與主權，才是真正的禍延子孫！」，林楚茵直言說。

