即時中心／高睿鴻報導

美國近日輕易入侵委內瑞拉、並迅速抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），展現震驚國際的軍事能力；同時也引發國人擔憂，野心勃勃的中共，是否可能依樣畫葫蘆對台攻擊。不過，美國智庫「馬歇爾基金會」（GMF）近日發表報告，點出中共各種可能的攻台計畫，分別會有什麼樣的代價。對此，常駐台北的國外記者桑德斯（Harry Saunders）摘要了上述報告，並提到，若北京發動對台攻擊，國內經濟恐將面臨極大難題。

廣告 廣告

桑德斯首先點出，自新冠疫情爆發後，中國加倍推行以高科技製造業、出口業為主導的經濟戰略。另，大量投資湧入具有重要地緣政治意義的產業，例如綠色能源和機器人技術，即使薪資停滯不前、消費需求也未能復甦。但若根據「馬歇爾基金會」的報告，假設北京對台灣發動攻擊，桑德斯認為，這種經濟成長策略，恐怕將為中方製造大難題。

桑德斯表示，北京的經濟嚴重依賴外國客戶及出口，而這些客戶，大多生活在各個已開發國家；一旦發生衝突，這些國家很可能與美國結盟。此外，中國產業也受惠於高達3.6兆美元的外國直接投資。而國際與企業關係的損壞，將瞬間使這些投資面臨風險。

此外，桑德斯也提到，該報告分析了中方圍攻台灣的兩種潛在衝突情景。一種是短暫的灰色地帶衝突，雙方難分勝負；另一種是曠日持久的全面戰爭，最終將導致美國介入、北京慘敗。報告指出，在衝突較溫和的情境下，也就是北京僅與台灣軍隊局部交火、並試圖封鎖主要港口，但美國介入後迅速撤退，中方或許還能避免最嚴重的經濟衝擊。

快新聞／中共真的有能力打台灣？外媒精闢分析「經濟恐先垮」 理由全說了

中國解放軍。（圖／美聯社提供）

但報告也指出，若想讓有限的軍事行動，達到促使台灣重返談判桌的預期效果，中國必須持續發出可信的威脅、表明將採取更具侵略性的行動。而這正是中國經濟的薄弱環節。桑德斯轉述該報告內容，提及在這樣的情景下，中國將會在軍事方面持續提升信號方面的行動、試圖升級衝突，以實現政治目標；但實則，從經濟利益角度而言，中國也需要發出可信的信號，表明其經濟將迅速恢復正常。

桑德斯強調，經濟制裁、乃至於全面禁運的威脅，一直是北京對台戰略考量的一部分。而近期，中國經濟面臨轉變，從疲軟的房地產市場、一直到報告所稱的「前所未有的信貸和投資泡沫」，都只會加劇經濟困境的前景。該報告也指，由於國內需求急劇減弱，全球市場對中國出口需求的威脅增大；如今，影響中國經濟漸況的程度，遠比5年前更為顯著。

在更極端的情況下，桑德斯指，即中國軍隊在台灣站穩腳跟、但美國持續攻擊，導致無法將增援部隊運送過海峽，其經濟代價將是世界性的。該報告也設想了一種結局：美國及其盟友，對中國實施近乎全面的貿易禁運，導致出口導向經濟體供過於求、進口導向經濟體則無貨可買，這樣的結果，必然導致中國乃至全球經濟衰退。

因此報告總結，如果中國真的還是走上武統道路，那就顯示，無論經濟上遭受多大的痛苦，都不足以阻止他們不惜一切代價拿下台灣。

原文出處：快新聞／中共真的有能力打台灣？外媒精闢分析「經濟恐先垮」 理由全說了

更多民視新聞報導

決戰高雄！拚初選出線蹽落去 林岱樺「全新造型」震撼曝光

民眾黨跳船潮不斷！「他」退黨怒警告還有下波 黃國昌尷尬回應了

情侶車內「拍吃播」遭搶劫！女被惡徒侵犯5小時

