中共破壞兩岸和平現狀 陸委會表達最強烈抗議與嚴厲譴責

記者郭曉蓓／臺北報導

大陸委員會今（7）日針對中共國臺辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「臺獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」，表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，並強調政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。

陸委會說，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發臺灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「臺獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對臺灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員；中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要臺灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。中共同時也在持續培養在地協力者，分化臺灣內部，降低統一臺灣成本；中共更企圖向世界主張對臺灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」，中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖臺灣人民堅持民主自由的決心，政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉；對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。