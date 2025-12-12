中共破壞軍事規則太可惡！美日防長通話，日幕僚長真心話：飛行員壓力極大。圖／小泉進次郎X

日本自衛隊軍機日前遭到中共軍機惡意以雷達照射一事，被外界普遍認為是中共破壞國際軍事規則，對此，日本防衛大臣小泉進次郎今（12日）與美國戰爭部長赫格塞斯通話並討論此事。另一方面，日本防衛省統合幕僚長內倉浩昭在11日的記者會上，也以前飛官的身分說，像中共此舉「會對飛行員造成極大的壓力」。

小泉進次郎表示，在電話中對赫格塞斯提到，中國與俄羅斯的轟炸機在日本周邊共同飛行，並向美方傳達將持續在日本周邊警戒監視。雙方也一致認為，中國軍方的行動「無助於地區和平與穩定」，兩國也將協調於明年初在美國召開雙邊防長會議，日方有意選在通常國會明年1月開議之前舉辦。

日方主張，中國航空母艦「遼寧號」的艦載機殲-15（J-15）本月6日在沖繩本島東南方公海上空，兩次對日本航空自衛隊F-15戰機間歇性照射雷達，時間長達30分鐘。日方也指控，此舉已經是違反國際和平狀態下的軍事規則。

日本統合幕僚長內倉浩昭在記者會上就說，自己30年前就是開F-15戰機、執行領空防禦任務的飛官。他以自身經歷來看待這起事件，並表示他過去執勤6年的時間裡，並沒有遇到像這樣「機間歇性照射雷達、長達30分鐘」的狀況。不過內倉斬釘截鐵地說，像中共軍機這樣的行動，對於飛行員來說，必須承受莫大、巨大的壓力。

內倉也說，自己身為飛官的那段時間，每次出勤前，都要調整好自己的心態，並不斷告誡自己「冷靜、嚴肅」。他強調當飛官執行防禦任務時，當下的自身壓力都不小，更何況是遇到像這次的事件。



