中共禁令兩樣情！日水產老闆「早已開拓非中國市場」 一條龍業者慘兮兮
中國當局為了反制日本首相高市早苗的「台灣有事」論點，祭出一系列政策與禁令，包括呼籲中國人不要前往日本旅遊留學，並禁止進口日本水產。不過這些禁令對日本當地商家的衝擊如何，則是有著不一樣的反應。
據日本《每日新聞》報導，中國先前因不滿日本排放福島核電廠的除汙水入大海，在2023年8月宣布禁止進口日本水產物，不過在本月5日，突然宣布開放進口日本水產。但在高市早苗提出台灣有事說後，日本與中國的緊張關係再度升級，接著中共當局於本月19日又宣布，禁止所有日本水產物進口中國。
位在北海道函館的水產加工廠「久一」，該工廠的主力是干貝加工，原本有4分之1的干貝，都銷往中國。但在2023年8月的中國禁令後，該工廠積極拓展非中國市場，來彌補這個缺口。該工廠老闆餌取達彦指出，當時多家北海道干貝加工廠都轉向拓展美國市場，因此早已不再依賴中國市場，所以面對這是中國的禁令，他們並不擔心，相信影響不大。不過餌取達彦也表示，對於原本中國願意開放日本水產卻又喊卡，這讓他們感到非常遺憾。
另外向中國出口海參的青森縣橫濱町水產協同組合總經理高屋敷勇，對於中國這次的水產禁令則表示：「我們剛剛才邁進了一步，但現在又不得不再次暫停生產，相當遺憾。」
另一方面，位於東京、以中國遊客為主要客群的「東日本國際旅行社」，該公司稱中國發布勿赴日的旅遊建議後，今年剩餘行程的訂單流失8成，光是18日這天，就有7成的訂單被取消，接下來每一天都有許多中國旅客取消行程。該公司副社長于金鑫就說，不知道這樣的狀況會擴大到什麼程度，「我們真的不知道怎麼辦，非常困擾」。
還有住房客超過一半都是中國人、位在愛知縣的「蒲郡飯店」，也表示這幾天陸續接到許多中國客來取消預定。而且光是11月，就有28個訂單、總數1000名旅客的單子被取消，甚至還要求全額退費，飯店老闆竹內惠子就說：「有點頭痛啊！」
