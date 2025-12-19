中共禁旅令不管用？日觀光局：中國客較去年同期成長 訪日排名第2

[Newtalk新聞] 中日關係緊張，先前中國政府才呼籲民眾避免赴日，不過日本觀光局近日公布最新數據，今年11月訪日遊客人數達351萬人，創史上11月新高；其中中國遊客訪日人數超過56萬，為訪日遊客第2多的國家。





擁有百萬粉絲的旅遊臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」粉專創辦人林氏璧，分享日本政府觀光局17日公布最新統計指出，今年11月訪日外國旅客達351萬8,000人，較去年同期增加58萬人、成長10.4%，創下歷年11月新高；其中台灣旅客達54萬2,400人，同樣寫下史上11月新紀錄。

根據統計，2025年1至11月訪日外國旅客累計已達3,906萬人次，不僅超越2024年全年的3,687萬人，預估全年將突破4,000萬人次，再創歷史新高。





從主要市場來看，11月訪日人數前五名依序為韓國82萬4,500人、中國56萬2,600人、台灣54萬2,400人、美國30萬2,500人及香港20萬7,600人。其中韓國、台灣、美國等共19個市場，皆創下11月歷史新高；累計至11月，已有17個市場刷新歷史紀錄，美國更首度成為全年訪日人數突破300萬的第4個國家。





林氏璧分析，今年前6個月中國與韓國各有3個月為訪日第一大客源，7至9月由中國明顯領先，但10、11月韓國再度居冠，推測與航線增加有關，包括仁川—成田、仁川—鹿兒島等航班增開。台灣方面，11月訪日人數已與中國相當，皆落在55萬人次上下。





至於中國旅客仍有56萬人訪日，引發外界關注。林氏璧指出，先前報導提到取消49萬張赴日機票，是年底前一個半月的數據，推估11月約取消18萬張；若以過往比例推算，11月原本應有約71萬人訪日，實際僅56萬人，減少約15萬人次，的確與估算的取消機票數量相近，推估受影響多為團客，自由行旅客影響較少。





林氏璧也提到，日本官方分析，中國市場除需求進入平淡期外，也受到官方呼籲暫緩赴日影響，但因航空座位數較去年冬令航季增加，整體訪日人數仍持續成長。





