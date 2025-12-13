中共禁日令在玩火？日媒揭「悲慘真相」 酸：這些中國人慘囉

國際中心／李紹宏報導

搬石頭砸自己腳？中國政府呼籲公民避免赴日旅遊已近一個月，但日本旅遊業的實際衝擊卻未如預期嚴重。根據《產經新聞》報導，多數日本飯店與旅行社因預收款制度得以避免財務拖欠風險。然而，這波禁令卻對與中國市場深度綁定的中國旅行社以及在日中國人經營的民宿造成巨大打擊！

日媒指出，中共禁日令猶如「在玩火」，因為真正被燒到痛處的是中國旅行社，以及客源完全仰賴中國遊客的在日中國人民宿。（圖／資料照）

報導指出，這波禁令衝擊出現「反噬」現象，真正承擔損失的並非日本主流觀光產業，而是與中國市場深度綁定的中國相關業者。旅行社負責人表示，由於中國團客多半使用境內的旅行社安排行程，禁令發布後，最先遭受大量取消損失的就是中方旅行社。

此外，由中國人在日本經營的民宿也面臨客源直接斷絕的困境，因為這類民宿多以中國電子支付方式結算，對日本經濟帶動效果本就有限。

然而，中國的禁令的確也讓日本當地造成影響，尤其在客源結構單一的鄉村地區。

愛知縣蒲郡市某飯店董事嘆，原定2000人的中國團體訂房全數取消，且空缺難以填補。另外，京都市觀光協會調查顯示，有部分中國客人拒絕支付取消費用，導致業者礙於商業關係只能無奈地放棄追討。不過業者分析，日本旅遊業已具備客源多元化的彈性，得以承壓。

