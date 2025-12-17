中共福建號穿越台海 國防部曝空拍照：無軍事行動

中共第3艘航艦，同時也是共軍首度採用電磁彈射的「福建號」，11月正式成軍後，16日現蹤台海，升高兩岸情勢緊張。

國防部17日發布偵獲共機9架次、軍艦7艘，其中有5架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域；另外針對福建號穿越台海，國軍全程監控，也首度公開空拍監控照，照片可見福建號飛行甲板沒有停放任何一架艦載機，引發關注。

民進黨立委羅美玲詢問福建號的動向，國防部長顧立雄回應，「我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機。我們預判它是應該要回到上海的長興島，去就進一步做相關的一些缺改。」

羅美玲追問，「沒有任何的軍事舉動就是了？」顧立雄表示，「目前觀察沒有。」

針對中共加大擾台力道，國安局最新統計顯示，今（2025）年截至12月15日，共機襲擾台海超過3570架次，比去年3070架次還高，寫下歷年新高；此外也協同共艦執行39次聯合戰備警巡。

國安局分析，中共目的是測試我方預警、應對模式，檢驗台海戰場經營。

國安局長蔡明彥表示，「美國進行必要的前進部署，所以整體的趨勢、態勢，大概是出現美盟有點在遏制中國的軍事擴張，這樣的一個基本圖像。」

蔡明彥指出，台海和平穩定是美國核心利益，因此美方關切第一島鏈，串聯友盟分擔防衛責任，我國也強化自我防衛能力，面對共軍猝然發起攻擊，國軍將採去中心化指管，執行作戰任務，立委關切前提是否代表已經發生戰爭？

國民黨立委馬文君質問，「您只要回答是或不是，你的去中心化說詞是這樣嗎？戰爭已經發生？」

顧立雄說明，「我們報告裡面已經提到，是當遭受猝然發起攻擊，最糟糕的情況，會發生這樣的狀況。」

顧立雄強調，國軍所有演練科目都會納入去中心化指管的概念，讓部隊熟悉自身任務，也在漢光演習進行演練。