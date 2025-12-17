中共福建號航母昨經台海北返，國防部首度公開監控影像。（圖／國防部提供）

中共解放軍第三艘航空母艦「福建號」（CV-18）於昨天（16 日）通過台灣海峽。 國防部今天（17日）並首度公開監控福建號的紅外線影像。國防部長顧立雄證實有全程監控，也觀察到飛行甲板上沒有艦載機，研判是回到長興島進行相關研改。

國防部發布此項消息，並指出在過去24小時內偵獲解放軍軍機9架次、軍艦7艘次在台海周邊活動。

福建號在9月曾首度通過台灣海峽前往南海執行科研試驗與訓練，中共甚至透過大外宣的方式，宣布完成關鍵的電磁彈射試驗，殲-15T、殲-35等艦載機已成功實施彈射起飛與著艦訓練。福建號航空母艦則在11月5日成軍後，首度通過台灣海峽，由海南北上前往上海長興島進行成軍後的檢修。

廣告 廣告

國軍強調已運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處，全程掌握其動態。



回到原文

更多鏡報報導

遼寧號航母編隊在日本海域軍演 國防部：山東、福建2航母未出港

解放軍海軍福建艦5日成軍 習近平僅帶3人出席釋出最新政治信號

獨家／中共解放軍今派27架軍機無預警進行圍台軍演 參謀總長梅家樹緊急坐鎮衡山指揮所