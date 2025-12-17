中共福建號航母「成軍後首度航經台灣海峽」 國防部公開畫面：綿密監控

中國共解放軍海軍第三艘航空母艦「福建號」在2025年11月5日，正式服役。國防部今（17）日公布解放軍在台海周邊動態圖，其中，國防部指出，中共福建號（CV-18）航空母艦昨（16）日航經台灣海峽，國軍綿密監控。值得注意的是，這是福建號成軍後首度航經台海，軍方也同步公布監測照片。

國防部指出，迄0600時止，偵獲共機9架次，逾越中線進入北部及西南空域5架次，及共艦7艘，持續在台海周邊活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

值得注意的是，於11月才剛服役的福建號航母，也在昨天首度航經台灣海峽，國防部也公開監控的黑白照片。福建號是中國第一艘採用直通甲板的航艦和世界上第一艘擁有電磁彈射器的常規動力航艦，它的甲板設計跟電磁彈射也讓戰機的起降效率大為提升。此外，福建號還能搭載更大的固定翼機，例如空警-600這樣的預警機。

民進黨立委羅美玲質詢提到，這次福建號航經台海有什麼異常之處？顧立雄回應，國防部有全程監控，發布照片上面沒有艦載機，預判是要回到上海長興島，做進一步的缺改。

