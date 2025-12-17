中共福建號航艦16日航經台海 國防部公布監控影像

（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部今天公布監控中共航空母艦福建號影像指出，福建號（CV-18）航空母艦昨天航經台灣海峽，國軍對此嚴密監控；國防部長顧立雄在立法院備詢也提到，飛行甲板上無艦載機，預判是要回上海長興島的造船廠進行缺點改進。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲7艘共艦及9架次共機，其中5架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南空域，持續在台海周邊活動。

另外，國防部也指出，中共福建號（CV-18）航空母艦昨天航經台灣海峽，國軍對此嚴密監控，並公布監控福建號的影像。顧立雄今天在立法院外交及國防委員會備詢也提到，國軍全程監控，根據照片顯示，福建號飛行甲板上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島的造船廠進一步進行缺點改進。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1141217