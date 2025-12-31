中共科研船現蹤菲律賓外海 離岸僅35公里

記者廖子杰／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊（PCG）12月30日表示，一艘可作為潛水器母船的中共科研船，於該國北部卡加延省（Cagayan）外海19浬（約35公里）處被發現後，已派遣飛機全程監控並予以嚴正警告。

菲律賓海岸防衛隊透過聲明指出，其利用加拿大衛星「暗船偵測系統」（Dark Vessel Detection System）發現該艘名為「探索二號」的中共科研船。經調查，該船本月稍早離開海南省，隨後進入菲律賓專屬經濟區（EEZ）西部，持續朝東航行，目前位置約在卡加延省外海19浬處。

菲國海岸防衛隊多次向「探索二號」發出無線電詢問，試圖確認其是否在未經馬尼拉當局同意下進行海洋研究，並警告此舉將違反菲國法律與國際法，但未獲對方任何回應。「中」駐馬尼拉大使館後續則聲稱，該船是在「進行正常航行」，還挑釁說不接受菲方國內海事法律管轄，認為依據國際法，有權作為航線的一部分通過這片水域。

值得注意的是，卡加延省是呂宋島最北端省分，不僅與我國十分相近，且根據美菲「加強國防合作協議」（EDCA），當地設有一座可供美軍使用的軍事基地。

中共科研船現蹤菲律賓北部外海，菲國海岸防衛隊嚴密監控動向。（截自菲律賓海岸防衛隊發言人「X」影片）