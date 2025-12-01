中共秘密抓捕 前紐時記者杜斌第三度遭關押

中國攝影記者杜斌驚傳第三度遭中共當局抓捕！旅居德國的中國異議作家廖亦武今天(1日)在臉書發文表示，美國「紐約時報」前攝影記者、著名作家杜斌，又被中國政府秘密關押，且已長達1個半月。

53歲的中國資深媒體人、作家杜斌，2004年起任職於「紐約時報」北京分社，包括國際先驅論壇報、時代雜誌、英國衛報、德國明星畫報等媒體，都刊登過他拍攝的新聞照片。

2011年，中國外交部因為杜斌的敏感議題報導，拒絕其工作許可，導致紐約時報無法續聘他；2013年6月，他在北京秘密被捕，罪名是涉嫌洩露國家機密，後來在國際特赦組織及紐約時報、BBC等國際媒體的高度關注下，獲得釋放。

7年後，2020年12月，他因涉嫌尋釁滋事罪，第二度被北京警方拘留，也再度得到國際媒體和人權組織的報導與營救，結果被羈押兩個多月後獲釋。

如今，杜斌第三度被關押，廖亦武在發文中提到，杜斌的妹妹杜繼榮講述，杜斌在10月16日原本要出國去日本，卻被限制出境，北京市順義區高麗營派出所員警在前一天、10月15日，在租屋處抓走杜斌。

杜繼榮說，她聯繫不上哥哥，問了當地公安才知道哥哥出事了，杜斌現被關押在北京市順義看守所快50天，罪名又是「尋釁滋事」，她多次催促高麗營辦案單位出具法定的拘捕令，都遭到拒絕。

廖亦武表示，杜斌是著名人權鬥士胡佳的好友，胡佳稱杜斌是「戰地記者」，總在人權的最前線採訪報導。

杜斌於2014年在境外出版《天安門屠殺》，曾來過台灣，2022年在台灣出版《長春餓殍戰》，並曾接受央廣節目「為人民服務－楊憲宏時間」的專訪。