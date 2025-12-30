中共稱無人機衝到台北「俯瞰101」，網友抓包：盜用人家直播畫面。圖／翻自微博

中共在本月29日早上突宣布進行軍演，而且是針對台灣而來，29日晚間中國官方更發布多段影片，其中一段直接表示，解放軍無人機已經衝到台北上空附近，更近距離「俯瞰101」。但事後有軍事粉專抓包，發現解放軍釋出的影像，其實是盜用台灣名勝24小時直播畫面。

中共官方釋出這幾段影片，目的就是要營造解放軍已經逼近台灣，甚至「進入」台灣領空拍攝。中共宣稱，解放軍無人機拍到台北101和整個大台北的景色，另外一段影片更宣稱，解放軍空軍在空中俯瞰台灣美景，包括日月潭和阿里山。

不過軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」就抓包，解放軍所謂的「無人機俯瞰101」，其實是偷用台北碧山巖和觀音山的直播畫面，再加點改造。網友就諷刺說：「聽說碧山巖頻道是敵軍無人機頻道？」、「中共可以認真一點嗎？」、「我來朝聖北京了。」另外也有網友認為，中共有些畫面不完全是拿直播畫面改造，有些看起來是進行實地拍攝，但這技術就跟一般飛機迷一樣，找好制高點位置進行拍攝，並不是一件困難的事。

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習，30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。台灣國防部隨即成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。

日本媒體分析，中共此舉也是對日本首相高市早苗「台灣有事論」進行牽制。美國總統川普則老神在在回應：「我不擔心耶！」並稱中國國家主席習近平也未就軍演，事先和他聯絡。不過美國才在11天前，宣布對台軍售案，此次軍售案總金額約台幣3500億元，是美國史上對台灣最大規模的武器供應案。



