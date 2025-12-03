中共稱舊金山和約無效 林佳龍、蔡明彥接力駁斥：現實就是兩岸互不隸屬

針對中共聲稱「台灣沒有外交部長」，外交部長林佳龍回應：「我就在這裡」。（圖片來源／信傳媒資料庫）

美國總統川普昨（2）日簽署《台灣保證落實法》，逐步解除台美官方交往之限制。適逢本（3）日立法院外交國防委員會邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥詢答，林佳龍表示，台美關係現正邁進一大步，未來台美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動，讓台美彼此可以更完整互動。

另針對各界關注中共聲稱《舊金山和約》無效，林佳龍表示，《舊金山和約》是國際承認的條約，之所以刺痛中共，是因為《舊金山和約》證明台灣的主權並不隸屬於中華人民共和國。至於台灣的主權歸屬，他則強調我國政府自有一套論述，亦即經過民主化之後，主權屬於國民全體，

川普簽署台灣保證法，總統府與外交部都說讚

針對美國總統川普昨日簽署《台灣保證落實法》，外交部長林佳龍本日表示，此法案讓台美關係邁進一大步，未來我方可以到聯邦機關洽公，或到代表處互動，讓台美彼此可以更完整互動，使台美關係進一步正常化，外交部表示肯定與感謝。

總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證落實法》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義，總統府表達誠摯歡迎與感謝。

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量；台灣也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

中國稱舊金山和約無效，林佳龍駁：這是國際承認的條約

針對中共外交部近日聲稱二戰後的《舊金山和約》非法無效，林佳龍今日表示，台灣具備國家任何的定義與條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，《舊金山和約》這也是國際承認的條約。

面對綠委陳俊宇提問時，林佳龍進一步表示，日本首相高市早苗提出《舊金山和約》，是要表達日本已經放棄台灣的主權、對於台灣目前的主權歸屬無從置喙，而之所以刺痛中共，是因為《舊金山和約》證明台灣的主權並不隸屬於中華人民共和國。

林佳龍說明台灣主權論述：主權屬於全體國民

林佳龍強調，對於台灣的主權歸屬，我國政府自有一套論述，亦即經過民主化之後，主權屬於國民全體，因此中華民國台灣具備一切成為現代國家的條件，而這一套論述並非停留在1951年《舊金山和約》簽署之際。

外交部司長李憲章昨日亦回應，二戰結束後，《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣；且經過總統直選及三次政黨輪替，鞏固中華民國台灣的民主體制，成為有效統治並代表台灣人民的合法政府，確立中華民國台灣跟中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

此外，對於中共外交部嗆台灣「沒有外交部長」。林佳龍本日回應「我就在這裡」，並強調不管是台灣護照或外交部長名片，他都可以走遍天下。

蔡明彥：中共改變不了兩岸互不隸屬的現實

民進黨立委羅美玲本日亦詢及《舊金山和約》議題，並請國安局長蔡明彥答覆。蔡明彥表示，中共秉持「一個中國原則」，因此對於國際條約往往都按此原則進行他們自己的詮釋，也片段式選擇國際條約來支撐他們自己的論點。

蔡明彥因此強調，沒有必要陷入中共相關語彙的爭辯。他並認為，重點在於目前的政治現實，「台海兩岸互不隸屬」就是目前的政治現實，無論中共對國際條約做怎樣的選擇或詮釋，都改變不了此一政治現實。

(原始連結)





