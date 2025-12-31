中共稱軍演「結束」 國防部：仍有共機艦在應變區、國軍維持適切應變

空軍防空部隊的愛國者二型改良型（PAC-2 GEM）防空飛彈發射車，2025.12.30夜間於北部地區放列，持續監控中共「正義使命-2025」軍演。摘自青年日報臉書



中共解放軍東部戰區今天（12/31）傍晚宣布其所謂「正義使命-2025」演習，已「圓滿完成各項任務」，對此，我國國防部指出，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。國防部要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

因應中國發動所謂「正義使命-2025」對台軍演，國防部2025.12.30釋出最新影片，顯示陸軍部隊官兵啟動立即備戰操演，強調國軍「鎮定以對，從容自若，堅定守住每一天的日常。截自國防部發言人YouTube影片

國防部公布中共12月29日、30日對台軍演概況，曾實施兩波次「多管火箭」射擊，總數達27枚。廖瑞祥攝

對於中共從12/29上午起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命-2025」演習，且宣布30日早上8時至下午6時在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊等針對性軍事行動。

中共軍演從2025.12.29上午展開，12.31進入第三天，國防部12.31上午公布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從2025.12.30上午60時至12.31上午6時止，偵獲共機77架次（逾越台海中線進入北部、中部及西南空域35架次）、共艦17艘及公務船8艘，持續在臺海周邊活動。國防部

對於中共針對台灣發動連續三天的軍事演習，包括發射27枚遠程火箭實彈射擊等武力侵擾動作，國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

