中共稱雙城論壇為融合發展做出貢獻 官員批：主要目的是統一

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2025雙城論壇今日在上海登場，蔣萬安二度以台北市長身分赴中參加。上海市長龔正聲稱，論壇為兩岸融合發展做出貢獻，「兩岸同胞血脈相連」，歡迎台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，共創「中華民族偉大復興」美好未來。熟稔中共統戰的官員批評，「融合發展」主要目的是為了兩岸和平統一，所以不要有不切實際幻想。

龔正在雙城主論壇致詞時表示，兩岸命運與共，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政及交通等領域展開務實合作，持續深化兩市民眾往來與情誼。他表示，論壇將進一步促進兩市合作、優勢互補、共享共贏，也將為「兩岸和平發展」與「融合發展」做出新的貢獻。

龔正聲稱，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望。將以最大誠意歡迎「台灣同胞」多來走走看看，更多的了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，並以最優環境與服務，為台胞台企創造發展機遇，為台灣青年提供更廣闊舞台。

龔正最後表示，新時代既是中華民族大發展、大作為的時代，也是兩岸同胞共同發展的時代，只要「合中共濟」、共同奮鬥，就一定能共創「中華民族偉大復興」的美好未來，並祝雙城論壇圓滿成功。

蔣萬安致詞則說，他誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好」。

對此，熟稔中共統戰的官員受訪表示，「融合發展」是中共對台政策的核心意涵，自2023年開始，兩岸的交流合作，中共都是用「融合發展」四個字，這也是配合中共領導人習近平對台的政策。

官員指出，依照中共的說法，「融合發展」主要目的是為了兩岸和平統一，「融合發展」是要為統一打基礎。我方認為，雙城論壇只要是對台灣有利，我們還是願意正向看待，但不要有不切實際的幻想。

官員分析，雙城論壇是聚焦於兩岸市政觀摩及交流，兩岸和平涉及的面向太廣，雙城論壇並未觸及本質性的問題，只是創造一個檢視兩岸是否具備善意的平台，對於兩岸和平的影響，尚待後續觀察。

「不要有不切實際、一廂情願想法，這對台灣沒太大幫助！」官員說，截至目前為止，中共對台執行懲獨22條，中國軍機艦擾台並未停止，甚至變本加厲跨境鎮壓，複合性施壓步步進逼，中共對台的文攻武嚇、極限施壓未曾改變，所以不要去了雙城論壇，就有不切實際的幻想或錯誤解讀。

他強調，和平不是靠嘴巴講一講，更不是建立在中共領導人對台的善意上，要有和平，須有國防準備、實力及決心，和平靠的是堅強的實力。

