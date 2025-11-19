中共稱「越早統一越有利」 學者：北京想用最低成本完成對台併吞

中國國台辦發言人朱鳳蓮。 圖：擷自中國台灣網（資料照）

[Newtalk新聞] 中國國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日表示，「和平統一，一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式；並表示，越早實現「祖國統一」，對台灣發展越有利。對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗批評，所謂「越早統一越有利」說法，實際上就是希望台灣能自行放棄主權，讓中國能以最低成本完成併吞。

洪浦釗今接受《自由時報》訪問表示，該說法的本質，是中國長期對台策略一部分，強調「胡蘿蔔與棒子」並用，透過軟硬兼施方式，來達到不戰而屈人之兵。關於「越早統一越有利」說法，洪浦釗表示，這看似替台灣著想，但實際上，是希望台灣在沒有戰爭前提下，自行放棄主權，讓北京已最低成本完成併吞。「這不是和平方案，而是政治壓迫下的無條件屈服。」

廣告 廣告

他強調，從香港例子可證明，所謂「一國兩制」不是制度，而是北京可隨時改寫的政治承諾，尤其看到香港這幾年發展，不論是自治、言論自由到司法獨立都在全面收緊，這就是中國模式的真實結果。而中華民國台灣是自由民主的主權國家，不但不需要，也沒有義務要和中國討論一國兩制。

洪浦釗表示，北京對台政策始終是兩手並用，一方面以經濟利益、便利措施塑造「統一有好處」，另一方面再以軍事威脅、政治操作、認知戰與國安滲透削弱台灣社會的信心。而這最終目的就是要讓台灣逐步失去抵抗意志，形成心理上的「自我放棄」。

他認為，真正對台灣有利的方式，是讓全體國民自己決定未來，而不是任由中國替台灣做選擇這最不利方式。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

防範「台灣有事」 日本政府實察宮古機場疏散作業預備

吳伯雄力讚許信良「心存善念」、若許做決策就不會發起大罷免