中共空飄氣球量驟增 學者：軍事威脅程度不大

近期中共空飄氣球進入台灣領空的數量增加引發關注，對此，學者說明這是由於冬季風向所導致，其中也內含認知操作的用意。但由於其軍事威脅程度不高，加上造價低廉，因此我方若主動以軍事武器截擊反而不符成本，甚至可能影響地面安全。

根據國防部每日公布的資料顯示，近期中共空飄氣球進入台灣領空的數量驟增，21日當天更達5顆以上，甚至有穿越台灣本島或是在台灣上空消失的狀況。

對此，淡大國際戰略所助理教授林穎佑表示，空飄氣球主要是用於氣象資料收集、偵察或通訊的低成本飛行器。由於其不具有主動動力，因此對台灣而言，中共的空飄氣球更像是一種「冬季限定」的產物，因受冬季西風帶影響，導致近期飄來台灣的數量驟增。

林穎佑指出，由於空飄氣球具有很高的不確定性，且難以掌握移動方向，因此通常不會將其配置火藥炸彈等攻擊性武器，在軍事層面上威脅性不大，但仍具有灰色地帶襲擾、甚至是認知作戰的意圖。林穎佑說：『(原音)他們用這種東西是對我們做一下騷擾或刺探，或者是一種灰帶地帶行為，象徵說我們的空防沒有辦法去做有效的管理與控制。』

至於能否擊落空飄氣球？林穎佑表示，美軍曾在2023年以F-22戰機擊落飛越美國本土的中共氣球，台灣當然也有擊落空飄氣球的能力，但使用造價高昂的飛彈攻擊成本低廉、又不具威脅性的空飄氣球並不划算，甚至可能讓對方有機會刺探我國武器參數或部隊運作情形，且擊落後的破片也可能對地面造成傷害。林穎佑說：『(原音)有可能它的破片或是飛彈打到它所掉下來的殘骸有可能掉到我們的市區。所以目前來說，如果沒有立即軍事上的危害，我們就不會去對它進行伏擊。』

林穎佑也指出，國防部主動公布空飄氣球的路徑自然會引起關注，但這不代表民眾不需要知道，尤其類似資訊也可能從其他管道得知，屆時反而會增加民眾對於國防能力的不信任感。因此如何適度披露，是政府在國防透明度與軍民戰略溝通上的重要課題。