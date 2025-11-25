中共空飄氣球「再現」 距基隆107浬、中線上空現蹤40分鐘

國防部25日發布最新臺海周邊動態，24日06時至25日06時統計時段內，國軍偵獲11架次共機（其中3架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東部空域）與5艘共艦。另有睽違250天再出現的空飄氣球1顆。 圖：翻攝mnd.gov.tw

[Newtalk新聞] 國防部今天（25日）發布最新臺海周邊動態，特別的是24日下午4時24分至5時04分，於基隆西南方107浬、約1萬9000呎高空，偵獲1顆中共空飄氣球，該氣球在臺海北部空域短暫停留40分鐘後消失。這是繼今年3月19日後，相隔250天再度偵測到中共空飄氣球。

國防部訊息顯示，自24日06時至25日06時統計時段內，國軍偵獲11架次共機（其中3架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東部空域）與5艘共艦，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應對。

廣告 廣告

另，日本防衛大臣小泉進次郎週日訪問石垣島、與那國島，推重部署03式增程防空飛彈，強化空防；雖然沒有明言，但協助護衛台灣東部空域的意圖仍十分明顯。而中共則刻意使用艦載直升機、無人機示威，在下午2時5分至5時10分，被發現有直升機、無人機共計2架次延著台灣東海岸飛行，挑釁意味濃厚。

空飄氣球則是在海峽中線以西被偵測到，向東北方向飄飛，40分鐘後在接近中線東側消失；此為相隔250天再有中共空飄氣球擾台，今年單日最高紀錄出現在3月6日，當天紀錄到中共11顆空飄氣球出現在我方空域。國防部表示，將持續監控中共空飄氣球與軍事活動態勢，確保臺海及周邊空域安全。專家指出，中共近期重啟空飄氣球可能兼具氣象探測與心理戰目的，國軍已建立完整應處機制。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習通話之際！中共11機5艦擾台又見氣球闖入 3架次越中線

麥玉珍酸指引是拼湊「宣傳品」 國防部打臉：這本就是生存指南