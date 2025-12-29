中共突圍台實彈軍演！館長「昔幫腔解放軍」惹議

政治中心／綜合報導

中國人民解放軍東部戰區今（29日）一早突發快訊，宣布實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣本島北部、西南、東南及東方海域。另外，預計將於明（30）日上午8時至下午6時在台灣周邊的5個海域和空域範圍內展開實彈射擊。在此之際，一段館長（陳之漢）日前接受中媒訪問、脫口強調「解放軍是用來保護台灣，不是用來傷害台灣的」的畫面被翻出，當時有力的話語，如今聽起來卻稍顯諷刺。

中共預計將於明（30）日上午8時至下午6時，在台灣周邊的5個海域和空域範圍內展開實彈射擊。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）





對於共軍突公告將實施圍台實彈軍演的舉動，我國外交部嚴正譴責中國，再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。在此之際，有關網紅館長（陳之漢）先前接受中媒《閱台海》訪談的片段再度被翻出，引發網友熱議。影片上傳時間為12月25日，館長在鏡頭前接連拋出「解放軍是用來保護台灣」、「解放軍不是用來傷害台灣」、「解放軍是保護台灣人」等言論，當時還對著鏡頭向看到這段採訪的「台灣同胞」喊話「你必須要知道，同為中國人，中國人不能打中國人」。

網紅館長（陳之漢）過去以「挺台反共」形象深受台人喜愛，但近年來被發現「愛台」立場動搖。（圖／翻攝畫面）





館長接著還在鏡頭前表態稱「我是一個中國人」，接著急補充說「我也是一個台灣人」，他拋出他所認為的「身分認同邏輯」，指出「中國越強大，台灣人就越來越多人認同自己的身分」，甚至還反問「當中國成為世界第一，誰不想當中國人？對不對？」，最後更表態說「我們全面支持」中國國力及軍力持續強大。

畫面流出，引發大批台灣網友熱議。但不少人留言開酸館長「喜歡當中國人，你就過去那邊住不要回來了」、「你滾去中國，放棄台灣國籍我就稱讚你」、「話不用說太多，你先做個表率、你先放棄台灣國籍入籍中國，如果你過得比現在更好，就是最好的示範，你敢嗎」、「把身分證註銷，才有說服力」、「背骨仔」、「好好笑，錢真的是萬能的」。

值得一提的是，中國人民解放軍東部戰區12月29日上午突然發布聯合演訓區公告及示意圖，預告29日開始，將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命－2025」演習。明（30）日8時至18時，則在5大海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。據央視新聞報導，有中國國防專家解讀，解放軍此次軍演是為了展現共軍「開局即開打」的能力，甚至放話稱演習畫出的五個區域，都在台灣的「生死線」上，其中北邊區域涵蓋基隆港外海，南邊兩區則是高雄和左營的海空域。





