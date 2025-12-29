中共突圍台軍演 卓榮泰痛批：認為中國還有善意的幻想終將破滅

中共解放軍無預警宣布圍台軍演，行政院長卓榮泰對此表達嚴厲譴責。資料照（鏡報李智為）

中共解放軍東部戰區今（29日）無預警宣布，將組織陸、海、空及火箭軍等兵力，於台灣周邊海空域實施名為「正義使命-2025」的針對性圍台軍演，並預計於明（30日）進行實彈射擊。行政院長卓榮泰對此表達嚴厲譴責，強調中共此舉不僅引起國際社會不滿，更直言「認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅」。

卓榮泰今下午出席活動受訪時指出，我國政府嚴正要求中共當局停止所有演習，如此窮兵黷武的武力恫嚇，只會加深國人與國際社會的反感。他強硬表示，凡是在我國海空域自由合法往來的本國及各國航空器、船舶，中國都應保證其安全，否則中國必將成為國際公敵。

廣告 廣告

中共刻意選在國民黨立委集體出訪及「台北上海雙城論壇」舉行之際發動惡意演習。（國防部提供）

針對演習時機，卓榮泰分析指出，中共刻意選在國民黨立委集體出訪及「台北上海雙城論壇」舉行之際發動惡意演習，正足以證明兩件事，首先是中國正無所不用其極地用盡各種手法在分化台灣，試圖造成社會對立，國人對此必須冷靜明察；其次是這樣的行為在台灣人民看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅且徒勞無功。

卓揆藉此呼籲朝野團結，盼在野黨能嚴審並通過中央政府總預算及國防特別預算，強調「唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平」，國家有實力，社會才會團結。

行政院發言人李慧芝補充表示，卓院長已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益。同時，交通部已開始盤整航空與海運航道，準備替代航路，確保所有船舶與航空器的航運安全，請國人安心。面對中國單邊挑釁的動態，政府會做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞。

針對中共不理性的挑釁行為，國防部表示已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。國防部強調，中共此舉坐實其「和平破壞者」的侵略本質，更印證台灣加速建構強韌防衛戰力的必要性，國防部並預計於今日下午4時30分召開臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演的應處作為。

更多鏡週刊報導

中國海警船今年現蹤釣魚台海域已達355天 追平歷年最高紀錄

濟航空難1週年／死寂與絕望！追思會爆淒厲哭聲 空難遺屬掀殘酷記憶數度癱軟

酷澎3千萬會員個資外洩！創辦人終於道歉 每人發千元抵用券當補償