中共突圍台軍演！ 國防部成立應變中心執行備戰操演

針對共軍圍台軍演，國防部表達強烈讉責；」國軍也成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。（圖：國防部網頁）

針對中共東部戰區宣布，在台海周邊舉行實彈軍演，國防部今天（29日）表示，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等「複合威脅」、升高區域緊張，這種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部指出，對於這種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責；也已經成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，立即執行備戰操演，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

廣告 廣告

國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共這次針對性軍事演習，更坐實他們侵略者的本質，是最大的和平破壞者；也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部強調「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉持「料敵從寬」原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。（張柏仲報導）