中共突宣布今起實施大規模環台軍演 對台獨、外部勢力祭警告

中國人民解放軍東部戰區今(29)日宣布，今日起實施大規模海空環台軍演，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，同時發布此次軍演海報主題為「正義之盾 破限除妄」。

中國人民解放軍東部戰區此次軍演海報主題為「正義之盾 破限除妄」。圖：翻攝自新華社

根據《新華社》報導，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，今日起東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣北部、西南、東南、以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

東部戰區將於明日上午8時至晚間18時，在以下海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。具體為：

北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

東部戰區呼籲，為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

