中共突宣布環台軍演 國防部公布監控殲-16、安陽艦畫面

空軍F-16型機監控中共殲16型機 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中共今（29）日突宣布對台實施代號為「正義使命－2025」的環台軍事演習，引發區域高度關注。國防部隨即發布應處畫面，公開我空軍F-16戰機與海軍田單軍艦（舷號1110）全程監控共軍動態的畫面，展現國軍即時掌握、嚴密監控的能力。儘管軍事情勢升溫，台股今日表現穩健，盤中震盪後走高，終場收在歷史新高水位，市場顯示對區域局勢具高度韌性。

根據國防部公布畫面，國軍F-16戰機近距離掌握共軍殲-16戰機動向，海上則由成功級巡防艦田單軍艦監控共軍安陽艦，顯示我方海空聯合作戰與即時掌握能力。

中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，12月29日開始，組織「正義使命－2025」演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並稱「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

施毅也說明，東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、西南、東南、台島以東，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目。

我國國防部則強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。

