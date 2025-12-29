中共突宣布軍演 總統府：勿當麻煩製造者

中國國家主席、中共中央總書記習近平。(維基共享)

中國解放軍東部戰區宣布，自今(29)日起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍事演習，演訓範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南及台島以東海域，並預告30日上午8時至下午6時，在周邊5處海空域實施實彈射擊，演訓態勢呈現對台包圍布局。





對此，總統府嚴正表達譴責，指出中國當局公然以軍事手段挑戰國際秩序，粗暴破壞台海與印太區域的和平穩定現狀。



總統府強調，維持台海和平已是國際社會高度共識，中國此舉不僅違反國際規範，更是對區域安全的重大威脅，呼籲中方理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。

廣告 廣告





總統府發言人郭雅慧指出，國軍與國安單位已事先並全面掌握相關動態，並完成必要整備與應處部署，確保國家安全與國人生命財產無虞，請國人安心。府方也提到，近月來中國頻繁在日本、菲律賓等第一島鏈周邊進行軍事騷擾，單方面升高區域緊張情勢，已引發國際高度關切。





此外，民進黨立委吳思瑤在社群平台發文指出，台北市長蔣萬安甫結束雙城論壇行程，中國即宣布環台軍演，直言「沒有什麼雙城好、兩岸好」，並質疑對中方過度輕信，恐為台灣帶來更大風險。