中共突對台軍演 卓榮泰：通過總預算與國防特別預算才能禦敵

中國解放軍東部戰區今（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。行政院長卓榮泰表示，朝野各界應該一致嚴審通過中央政府總預算以及國防特別預算，國家才有實力，社會才會團結。

中共今日突然宣佈要在台海周邊發動軍演，卓榮泰今（12/29）日出席「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，他於受訪前呼籲，朝野各界應該一致嚴審、通過中央政府總預算以及國防特別預算，國家才有實力，社會才會團結。

中華民國政府嚴厲要求中共當局應該停止所有的演習，如此窮兵黷武的動作與武力恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿；凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何危險威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰也指出，中共刻意挑在國民黨立委集體出訪、台北市長蔣萬安出席台北上海雙城論壇後刻意舉行惡意演習，證明中國正無所不用其極，用盡各種手法在分化，造成社會對立，國人必須明察，大家必須冷靜。

卓榮泰強調，無論是符合「九二共識」或「一國兩制」的任何投降式行為，都將自取其辱；而認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅而徒勞無功，希望國人真正體會到，唯有團結，沒有敵人，唯有實力，才有和平。

