中共突環台軍演 賴清德：和平一定要靠實力才能獲得
中共今天（29日）突襲宣布針對台灣進行環島軍演「正義使命-2025」，輿論譁然。總統賴清德今在臉書上分享日前他在國防部軍備局209廠接受專訪的內容重點，並強調面對中國持續的軍事壓力，如果對方設定侵台目標，台灣就只有一個方向，就是持續累積防衛實力，「不斷提高侵略台灣所需付出的代價，台灣就能安全」。
賴清德日前接受《話時代人物》節目專訪，談論國防與兩岸關係。他今在臉書上PO出4張圖片，分享這場專訪的內容重點，包含「提高中國侵台難度，才能確保國家安全」、「台灣須善盡自身安全責任，共同維持印太的和平穩定」、「國防產業有機會成為台灣下一座護國神山」、「和平必須靠實力」。
賴清德說，在《話時代人物》專訪中，我和主持人鄭弘儀一起走進國防部軍備局生產製造中心第209廠，希望讓國人看到國防預算不單純是一組數字，更是台灣真實的國防戰力。
賴清德指出，面對中國持續的軍事壓力，如果對方設定侵台目標，台灣就只有一個方向，就是持續累積防衛實力，不斷提高侵略台灣所需付出的代價，台灣就能安全。
賴清德表示，多數民主國家都在提升國防預算，台灣更不可能置身事外。台灣不只要善盡保護自身安全的責任，也肩負維護台海與印太區域和平繁榮的責任。
賴清德續指，國防自主也是台灣產業發展的重要機會。從無人機、航太、衛星通訊，到各式船艦艇，國防產業有機會成為台灣下一座護國神山。
最後賴清德強調，和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能獲得。
