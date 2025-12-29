中共突環台軍演 陸委會：中共是台海和平的麻煩製造者

中國解放軍東部戰區今早宣布在台灣周遭舉行「正義使命-2025」軍演，對此陸委會表示嚴正譴責。（圖／翻攝自陸委會臉書）





中國解放軍東部戰區今早宣布在台灣周遭舉行「正義使命-2025」軍演，對此陸委會表示嚴正譴責，強調中共此舉已經威脅台海現狀，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者。

「中共一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者」，大陸委員會今（29）日嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

廣告 廣告

陸委會指出，雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

更多東森新聞報導

解放軍突襲「環台軍演」 總統府：已事先全面掌握

台中前議長張宏年離世 家屬今低調舉辦告別式

鉛中毒前議長張宏年離世 檢解剖驗屍！兒慟喊：爸爸解脫了

