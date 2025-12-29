中共突發動圍台軍演⋯非針對「台灣有事」！中媒揭原因

政治中心／李明融報導

中國解放軍東部戰區今（29日）突宣布要在台灣週為發動軍演，舉名為「正義使命-2025」演習，並且稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」，台海局勢再度升溫。對此，中國官媒環球時報指出，此事中共軍演動機並非先前日本首相高市早苗的「台灣有事」說，而是是中國針對「美國對台軍售案」的回擊。

中共突發動圍台軍演⋯非針對「台灣有事」說！中媒揭原因：回擊美對台軍售

中共29日開始進行「正義使命-2025」演習，30日將於台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。（圖／翻攝自微博）東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，12月29日開始進行「正義使命-2025」演習，中國人民解放軍東部戰區組織演習範圍包括台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，另外，30日早上8點至下午6點，將於台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，外界推測高市早苗的「台灣有事」說是這次中共大動作軍演的主要原因，對此，環球時報點出真正原因，「這次演習與美國對台軍售案有關，距離中國外交部發言人表示將遭到『中方有力回擊』僅兩天時間」。

中共官媒指出，圍台軍演原因是為了回擊美對台軍售。（圖／民視新聞網）

針對美國政府於17日宣布的高達111億美元（有史以來最大規模）對台軍售案，北京當局展現強烈抗議。中國外交部隨後於26日展開反制，除嚴厲警告將對台灣問題的挑釁行為予以回擊，並要求參與售武者承擔後果外，更正式宣布制裁20家美國軍工企業及其高階主管。中國東部戰區新聞發言人施毅表示，此次演習為對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

原文出處：中共突發動圍台軍演⋯非針對「台灣有事」說！中媒揭原因：回擊美對台軍售

