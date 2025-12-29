即時中心／温芸萱報導

中國今（29）日對台發動「正義使命」軍演，並在台海周邊海空域進行侵擾。對此，陸委會嚴正抗議，痛批中國片面升高緊張、企圖改變台海現狀，已干擾民航與海上交通，危及人民安全。陸委會強調，相關行徑破壞區域穩定、挑戰國際秩序與聯合國憲章，國安團隊已全程掌握並妥善應處，政府將堅定捍衛主權民主，並與理念相近國家合作維護印太和平。

對中共今日對台發動具針對性的軍事演習，並持續在台海周邊海域進行侵擾行動，陸委會嚴正表達強烈抗議與不滿。陸委會指出，中共片面升高軍事緊張情勢，企圖改變台海現狀，不僅已實質干擾我國民航航道與海上交通，也對人民生命與財產安全造成嚴重威脅，相關行徑極不負責任。

陸委會呼籲，中共當局應保持理性克制，立即停止各項軍事挑釁行為，切勿誤判情勢，否則恐淪為破壞國際規則與秩序的關鍵因素，進一步衝擊區域和平穩定。

陸委會進一步指出，近期以來，全球民主社群高度關注中國在印太地區持續擴張威權影響力及其所帶來的軍事威脅。過去數月，中國除不斷侵擾我國周邊海空域外，也頻繁在日本、菲律賓等鄰近國家周邊海域進行灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高台海及區域緊張情勢。這些非理性且具挑釁性的作為，已嚴重破壞台海及印太地區的安全穩定現狀，並對聯合國憲章、國際法與既有國際秩序構成公然挑戰。

對於此次軍演以所謂「正義」為名，陸委會直言更顯荒謬，中共實際行徑與其對外宣稱的「全球和平倡議」完全背道而馳，反而更加凸顯其意圖改變現狀、推動霸權擴張的本質。

最後，陸委會強調，針對中共相關軍事動態，政府國安團隊事前均已嚴密掌握，並採取必要且適切的應處作為，確保國防安全無虞，請國人安心。政府將持續堅定捍衛國家主權與民主自由，積極落實總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，全面提升自我防衛能力與全社會民主韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定立場，並與理念相近國家密切合作，共同維護台海及印太區域的繁榮與穩定。





原文出處：快新聞／中共突發圍台軍演 陸委會轟：破壞和平、公然挑戰聯合國

