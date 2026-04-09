鄭習會前夕 中共突宣布黃海實彈射擊

政治中心／莊立誠 林秀宜 葉晏昇 黃啟豪 台北報導民眾黨立委李貞秀連三天上演「空氣質詢」，不僅她的立委身分爭議未解，加上頻頻失言，黨內同志接連發難。民眾黨創黨主席柯文哲今天終於表態，要大家給她一點時間做準備、不要逼她。對此，李貞秀強調不論下週一中評會的懲處如何，都會遵守制度。李貞秀再度出席內政委員會，明知官員不會回答她的問題，但一上台就點名要質詢內政部長劉世芳、交通部次長陳彥伯。她說，好所以次長回答不了這個問題。不管李貞秀怎麼問，官員就是不予回應，再次上演空氣質詢。民眾黨原定今天就要召開的中評會，處理李貞秀的檢舉案，但臨時延到下週一，當初提名李貞秀出任不分區立委的柯文哲，這樣回應。他說，李貞秀的事件已經鬧太久了，她在立法院的表現，還是要看她的表現，還是接受社會的檢驗，這個就沒有辦法去另外評論，所以還是要由她個人的表現(去決定)，她的去留問題是這樣，大家也不要逼她，給她一點時間去準備，大概是這樣子。民眾黨中評會下週一登場。（圖／民視新聞）李貞秀的立委身分爭議未解，加上頻頻失言，惹得黨內同志，接連發難。只是，柯文哲這句"不要逼她，給她一點時間去準備"，是還要力保李貞秀嗎？立委（民眾）李貞秀表示，我之前也講過，他(柯文哲)所有的教誨，其實我們的支持者(都會遵守)，何況身為本黨的黨公職，更加一定會遵守柯主席的指導。李貞秀一再強調，不論中評會的懲處結果，自己都會遵守。她是否能夠保住立委身分，引發各界高度關注。民眾黨中評會下週一登場。（圖／民視新聞）原文出處：民眾黨中評會下週一開鍘李貞秀？ 柯文哲表態「去留」：不要逼她 更多民視新聞報導柯文哲一審宣判後 白營南投唯一議員退黨開第一槍陳佩琪大翻車！北檢打臉「百本存摺遭搜」 柯文哲：只會說臉書寫錯轟黨內運作模式「走鐘」！南投議員簡千翔宣布退黨 民眾黨回應了

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