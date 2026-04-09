鄭習會前夕 中共突宣布黃海實彈射擊
國民黨主席鄭麗文正率團訪問中國大陸，展開「2026和平之旅」，預計明（10）天與中國國家主席習近平會面，就在「鄭習會」前夕，中國海事局突然發布航行警告，今（9）天早上10點到下午4點，黃海北部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻進入。
根據大陸海事局相關規定，實彈射擊期間，所有未經許可進入禁航區的船隻，都可能受到波及，除了面臨安全風險，也可能遭到當局驅離。
國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／陳盈真
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