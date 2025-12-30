中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智

政治中心／周希雯報導

雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。

中國解放軍東部戰區29日宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南與以東海域，展開聯合軍事演習。據《ETtoday新聞雲》報導，蘇紫雲點出，中共此舉不利於台海穩定「是相當不智的」，此次演練科目也有所差異，除了和過往一樣有戰備警巡，還包括要港要域進行封控、外線立體懾阻、奪取聯合的制權，「意思就是要奪取海空權、制電磁權，以及阻絕外軍支援」，同時進行諸軍兵種突擊，「象徵著要進行所謂的佔領（台灣）作業」。

廣告 廣告

突翻臉對台軍演有詭？中共1大咖「被消失」專家揪3驚人異常：相當不智

中國解放軍東部戰區29日宣布，在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

突翻臉對台軍演有詭？中共1大咖「被消失」專家揪3驚人異常：相當不智

中國解放軍東部戰區29日宣布，在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

不過，蘇紫雲也揪出此次演習3大異常之處，直言「非常不尋常」。首先是「時間點太倉促」，因為宣布當天已經是12月29日，再過兩天就邁入2026年，中共卻趕在年尾掛名是「2025的軍演」，意指只有2天的演習時間、可見相當急迫。再來，兩岸「雙城論壇」結束隔天就發動軍演，加上中國國防部長董軍的名字也從官網神秘消失，敏感時機不排除是與「中共爆內部矛盾」有關，中共可能藉由武力示威來轉移內部政治壓力。

突翻臉對台軍演有詭？中共1大咖「被消失」專家揪3驚人異常：相當不智

蘇紫雲點出，中共此次演習非常不尋常。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

最後是「表達對各國挺台的不滿」。蘇紫雲認為，隨著國際間陸續出現支持台灣的言論、政策，包括美國《國安戰略報告》強調第一島鏈集體防衛、防範台灣遭占領，以及推動《2026年國防授權法》、《對台灣再保證實施法案》；日本首相高市早苗也明確表達「台灣有事」的言論，「這些都是外界對台灣的支援」，不排除引發中共反彈，都可能是促使中共倉促宣布軍演的原因。不過蘇紫雲強調，最重要還是「台灣也要強化自己的防衛能力，因為只有足夠的防衛能力，才可以嚇阻戰爭的爆發，確保我們的安全跟和平」。

原文出處：突翻臉對台軍演有詭？中共1大咖「被消失」專家揪3驚人異常：相當不智

更多民視新聞報導

蔣萬安才表態「盼台海和平」中共秒對台軍演！苦苓酸：討打？

鄭麗文認了期待赴中見習近平！公開時間點：看人家要不要請我去

日餐廳昔擊退小粉紅：莫惹台灣！上海遊客悄朝聖：國內無法嗆中共

