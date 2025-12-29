中共突襲圍台軍演 他揭「3大不尋常之處」：極度不智！

政治中心／綜合報導

中共無預警發起圍台軍演。（圖／翻攝自新華網）

中國解放軍東部戰區29日宣布在我國周邊實施針對性軍事演習，代號是「正義使命-2025」，引起討論。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共此番軍演有3大不尋常的訊號，直言「極度不智」。

離2025年結束已不遠，中共解放軍29日無預警宣布展開為期至少兩日的軍演，在台灣周邊實施針對性軍事演習。國防部針對此不理性的挑釁行為，表達強烈譴責，並成立應變中心依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

蘇紫雲指出，中國無預警軍演不利於台海穩定是相當不智的。他列出此次軍演的3大詭異之處，第一是「時機點倉促」，再過幾日就是2026年，解放軍倉促2025年進行2天軍演顯見其急迫性；第二，「在雙城論壇結束隔天發動」；第三，在中國國防部長董軍神隱於官網的敏感時刻發起，不排除是為轉移「中共內部矛盾」的政治壓力。另外，他認為國際近期力挺台灣力道加大，也可能是讓中國暴走的原因。

蘇紫雲呼籲，台灣關鍵應對之道是繼續強化防衛能力，具備足夠的國防嚇阻力才可以有效地阻止戰爭發生，捍衛國家長久安全。

