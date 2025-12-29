中共突襲圍台軍演！侯友宜撂重話：不利區域和平 讓兩岸承受更高風險

政治中心／綜合報導

共軍東部戰區今（29）日片面宣布展開所謂「正義使命2025」軍演，並與中共海警局等單位共同劃設多個演訓區域。對此，新北市長侯友宜回應表示，軍事的威脅不利於區域的和平，也讓兩岸人民承受了更高的風險。兩岸之間應該理性的溝通，不要誤判情勢，造成嚴重的傷害。

中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，於12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。中共聲稱，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

國防部下午緊急召開記者會說明，情次室次長謝日升中將指出，截止下午三點，掌握到台灣周邊共軍海空軍兵力，海軍包括共軍艦船14艘、海警船14艘，主、輔戰機以及無人機一共89架次，其中有67架次進入應變區。國防部發言人孫立方表示，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為都不可取，國防部會掌握整體狀況，並以料敵從寬原則守護國家主權，用實力捍衛台海和平。

下午侯友宜出席新北市「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議後被問問到共軍圍台演習時，侯友宜回應表示，軍事的威脅不利於區域的和平，也讓兩岸人民承受了更高的風險。兩岸之間應該理性的溝通，不要誤判情勢，造成嚴重的傷害，所以我們如何讓兩岸之間能夠情勢穩定下來，也是我們必須大家要團結一心面對的課題。

