中共突襲圍台軍演！「正義使命-2025」至少2天 曝5區域將實彈射擊

大陸中心／黃韻璇報導

中國解放軍東部戰區發布軍演主題海報《正義之盾破限除妄》。（圖／翻攝自東部戰區微博）

中國解放軍東部戰區宣布，自12月29日起，組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台島周邊海空域，實施代號為「正義使命－2025」的聯合演習。此外更透露，東部戰區將於明（30）日8時至18時於特定海域空域進行實彈射擊軍演，並公布5區域座標要求「在此期間船隻、飛行器不要進入該海域和空域」，將組織實彈射擊，等於此次共軍「圍台軍演」至少為期兩天。

據中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，於12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。中共聲稱，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

共軍「圍台軍演」不只一天！中共官媒《新華社》指出，中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在以下海域和空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，要求「在此期間有關船舶不要進入指定海域和空域」，也就是說此次中共「圍台軍演」至少為期兩天。

中國解放軍東部戰區「圍台軍演」範圍示意圖。（圖／翻攝自新華社微博）

中國解放軍東部戰區公布軍演座標如下：

一、北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

二、北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

三、北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

四、北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

五、北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

