中共突襲圍台軍演 蘇紫雲點出「不尋常之處」：相當不智

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，中共「正義使命-2025」軍演極度不智也不尋常。資料照，郭宏章攝



中國解放軍東部戰區今天（12/29）突然宣布，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」聯合軍演，範圍遍布台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東；對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，此舉相當不智，不利台海穩定，且馬上就要進入2026年，演習名稱透露過程可能只有2、3天，相當急迫且不尋常。

中國官媒央視、新華社報導，解放軍東部戰區發言人施毅宣布，今日（12/29）開始，東部戰區將舉行名為「正義使命-2025」演習。軍演過程項目包括「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。解放軍同時公布具體實施演習的海空域，要求船機明日（12/30）上午8時至18時勿進入演習區域。

廣告 廣告

對此，蘇紫雲分析，中共無預警宣布軍演，對兩岸關係極度不智。另外，這次演習科目異於過去戰備警巡，還包括封控要港要域，實施外線立體懾阻，要奪取聯合制權。意思就是要奪取海空權、阻絕外軍支援，發動諸軍兵種聯合突擊，具備強烈侵略意圖，也象徵演練佔領台灣作業。

然而，蘇紫雲也提到不尋常之處，包括其時間點相當急迫，今天已是12月29日，馬上再過2天就要進入2026年，演習名稱卻是「正義使命-2025」，意味著演習可能只有2、3天；此外，雙城論壇剛落幕，中共隔天就翻臉軍演，再加上中國國防部長董軍竟在此刻從官網上消失，不排除是藉此轉移內部壓力。

蘇紫雲還提到，各國支持台灣聲浪加大，中共也可能藉此表達不滿。包括美國《國安戰略報告》，強調第一島鏈集體防衛，並防止台灣被佔領，還有《2026國防授權法》等，日本首相高市早苗對台灣有事的說法，也可能是中共倉促發動軍演的原因。

蘇紫雲指出，中共對台發動軍演，無助於台海穩定和平及兩岸建設，對台灣來說，最關鍵的是要強化自身防衛能力，只有具備足夠的防衛嚇阻能力，才能防止戰爭爆發，確保國家安全與和平。

更多太報報導

鄭麗文稱徵召李四川嚇歪幕僚 國民黨踩煞車「主席講太快」：要照程序走

中共突襲軍演影響飛航10hr 民航局：研議替代航路

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活