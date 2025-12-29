中共突襲式圍台軍演 學者稱不尋常：讓人想起俄入侵烏克蘭前演習

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向《鏡報》表示，這次突襲式地宣布軍演並不尋常，令人聯想到俄羅斯入侵烏克蘭前，在領土旁展開演習。（資料照／李奇叡攝）

中共東部戰區宣布，今（29日）在台海周邊進行「正義使命-2025」演習，並將於明起在我周邊海空域進行實彈射擊，此次軍演罕見地貼近我領海基線，也是首度在週邊海空域「實彈演習」。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向《鏡報》表示，這次突襲式地宣布軍演並不尋常，令人聯想到俄羅斯入侵烏克蘭前，在領土旁展開演習，希望不會到擦槍走火的階段。

蘇紫雲受訪時表示，中共此次在雙城論壇剛結束後，便「突襲式」地宣布軍演，這並不尋常，也具備幾項意涵。像是國際間對台支持力道加大，中共藉此表示不滿，另外共軍東部戰區司令楊志斌剛上任，所以可能透過軍演對內宣示。

蘇紫雲說，中共此次軍演有幾個新的科目，首先是聯合海權、陸權、電磁權，並操作拒止戰略。另外，確實過去不曾在台灣周邊進行實彈演訓，先前只有把彈道飛彈打到台灣東部海域。而中共海空軍在台灣週邊實彈操演，是要增強灰色地帶行動，甚至演訓範圍逼近領海基線，這已是瀕臨操作戰爭邊緣，風險極高且非常不負責任。

蘇紫雲認為，仍需觀察共軍實際演練科目為何，是否只是火力展示，還是要在我國海域周邊進行精準彈藥射擊。無論如何，中共擠壓鄰海空間，是要試圖操作我方主權、治權屬於中國的認知，也想觀察若是擦槍走火，我方該如何應處。

蘇紫雲坦言，這次共軍演習令人聯想到俄羅斯入侵烏克蘭前，在領土旁展開演習。之前共軍頂多在靠近高雄外海進行封控演習，會保持安全距離，也沒有實彈操作，這次卻表明實彈操演，希望不會到插槍走火的階段。

蘇紫雲說，共軍刻意營造操演實戰化，對我製造心理壓力，不過雙城論壇剛結束就施加軍事壓力，其實不太對勁，顯示其內部決策有急迫性，才會在不到12小時內「翻臉如翻書」。但他也認為，此次共軍由演轉戰的可能性依然不高，而我方國軍也啟動立即戰備操演應處。



