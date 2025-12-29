中共突襲式軍演對台封控壓迫 國防部：目前未見三艘航母參與
[Newtalk新聞] 中共今（29）日突宣布於台灣周邊實施「正義使命－2025」軍事演習，引發區域高度關注。國防部隨後召開記者會說明最新情況，強調截至目前為止，中共三艘航空母艦（遼寧號、山東號與福建號），皆未參與此次演訓行動，國軍已全面掌握相關動態，並啟動應變機制確保國家安全。
國防部發言人孫立方少將指出，中共今早片面宣布在台灣周邊實施軍事演習，涉及海、空多領域行動，對區域和平穩定造成實質威脅。國防部已第一時間成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，派遣適切兵力應處，並強調對於任何以武力威嚇、破壞區域穩定的行為，均予以嚴正譴責。
情次室次長謝日昇中將進一步說明，中共東部戰區於上午7時30分宣布在台灣周邊實施演訓，初期劃設5處演訓區，隨後再增加第6、第7區域；同時，中共民航單位也發布飛航公告，限制相關空域。經國軍掌握，截至下午3時，共偵獲共機89架次、共艦14艘，其中包含海警船4艘，並於台灣周邊活動。另在東部外海亦出現新增演訓區域，但目前並未發現遼寧號、山東號或福建號航艦編隊參與本次行動。
謝日昇強調，國軍已依照「立即備戰」原則展開應處，並運用聯合情監偵手段全程掌握共軍動態，確保海空域安全無虞。
法律司人權保障處處長于健昌少將則指出，中共以軍演方式對台進行恫嚇，已構成對區域和平的實質威脅，不僅違反《聯合國憲章》禁止使用武力的基本原則，也危及國際航行與飛航安全，嚴重破壞區域穩定。
海巡署副署長謝慶欽補充說明，海巡單位自清晨起即掌握共艦動態，並派遣14艘巡防艇實施一對一監控與驅離作為，確保我方海域安全與漁民作業權益不受影響。
國防部強調，面對中共不斷升高的軍事壓力，國軍將持續保持高度戒備，確保國家安全與區域穩定，同時呼籲國際社會共同關注台海和平，共同反對任何破壞現狀的行為。
