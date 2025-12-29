中共突襲環台軍演！民眾黨轟讓民心越來越遠

▲中國中共解放軍東部戰區今（29）日發布此次圍台軍演主題海報「正義之盾、破限除妄」。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演！組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。對此，台灣民眾黨表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張，民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。

民眾黨痛批，中國高談和平，卻持續以軍事恫嚇、施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推。台灣民眾黨呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

