中共突襲發動圍台軍演 IPAC發聲譴責、籲民主國家制定威懾計畫

〔記者黃靖媗／台北報導〕共軍解放軍東部戰區昨日突襲式對台啟動「正義使命-2025」軍演。對中政策跨國議會聯盟(IPAC)今(30)日強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演，並指出中國任何進一步挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

IPAC指出，本次演習動員海、空、飛彈及地面部隊，於台灣周邊多個座標同步展開，模擬包圍、精準打擊及封鎖行動，顯然是刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制，情勢發展令人擔憂。

IPAC表示，這類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

中國進一步挑釁行動 將面臨國際社會堅決回應

IPAC呼籲各國政府採取緊急且一致的行動，民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力；IPAC也明確表態，任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

對於IPAC持續以具體行動為台發聲，外交部歐洲司司長黃鈞耀今日表示歡迎與肯定，並重申維護台海現狀已經是國際共識，並符合各方重要利益，但中國人執意以軍事挑釁、軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範，台灣作為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

