中共突襲發動軍演「5演習區」皆劃設12海里

（圖／TVBS）

中共解放軍突襲發動「正義使命2025」圍台軍演，引發台海緊張局勢升溫。國防部於當日上午9時提升至一級戰備，並截至下午3時偵獲20艘共艦與海警船和89架次共機活動。此次軍演被視為史上最接近台灣的一次，共軍劃設5個演習區均在12海里範圍內，最近處距離屏東鵝鑾鼻僅剩4.8海里，約等於台北車站到北投的距離。國防部與海巡署已全面監控並採取因應措施，雙方海空域內更出現廣播互嗆情形。

（圖／TVBS）

國防部情次室中將次長謝日升表示，解放軍此次圍台軍演劃設了5個區域，包括北部區域、西部馬公兩個區域、南部區域及東部區域，所有劃設範圍的12海里都在演習範圍內。據了解，國防部在軍演前一天就察覺東部海域有異常情況，發現2艘共艦異常停留未離開。面對共軍突襲軍演，國軍立即啟動備戰操演，並派出6輛雲豹裝甲車前往金山北海岸，現場實施交通管制，一度造成車輛回堵。

廣告 廣告

在空域方面，中華民國空軍與中共解放軍空軍在台灣西南空域發生廣播互嗆事件。我方空軍廣播警告位於台灣西南空域、高度6000公尺的中共軍機已進入我方空域，影響飛航安全，要求立即迴轉脫離。中共空軍則回應稱台灣飛機已進入其演習空域，要求立即離開。為展示監控能力，我方空軍公開F-16監控殲-16的照片，海軍則展示田單軍艦監控共艦安陽艦的畫面，凸顯解放軍一舉一動都在國軍掌握中。

海巡署副署長謝慶欽強調，海巡署採取「一艦一挺」、「1對1」的方式應對在24海里內的共艦，一旦共艦靠近就立即驅離，最近的對峙距離僅3海里。國防部統計，截至下午3時已偵獲中共海空軍兵力包括4艘共艦、14艘海警船、2艘兩棲攻擊艦，以及89架次共機，其中67架次進入台灣防空識別區應變區。

此外，還發現中共無人機盤旋在澎湖西南空域，同時疑似有一架美軍無人機出現在高雄上空，雙方似乎展開對峙。對此，謝日升表示無法說明是哪個國家的無人機，國防部不否認也不證實。謝慶欽則表示，目前雙方仍在對峙中，局勢持續發展。

更多 TVBS 報導

解放軍「越來越近」！Cheap驚重大警訊：船頭轉向就開火

NewJeans五人合體夢碎！Danielle遭解約 恐面臨天價違約金

低收保全兒「可能台大醫畢業？」陳志金洩艱辛過往…勵志暖爆全網

文化幣擴大發放！13到15歲也可領1200點 看表演、買書都能用

